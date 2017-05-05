Українки завоювали золото на етапі Світової серії з синхронного плавання в Торонто

Українки Ганна Волошина і Єлизавета Яхно виграли золоті нагороди на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання в Торонто.

Українські спортсменки показала найкращий результат (91.2005) у технічній програмі, повідомляє Трибуна.

Друге і третє місця посіли канадки Жаклін Сімоно/Карін Томас і Габріела Бріссон/Клаудія Хольцнер.

Зазначимо, що це вже четверте золото Волошиної в поточному сезоні Світової серії.