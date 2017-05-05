Українки завоювали золото на етапі Світової серії з синхронного плавання в Торонто
11:39, 05 травня 2017Інше
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Наш дует був кращим у технічній програмі.
Анна Волошина та Єлизавета Яхно / Screenshot
Українки Ганна Волошина і Єлизавета Яхно виграли золоті нагороди на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання в Торонто.
Українські спортсменки показала найкращий результат (91.2005) у технічній програмі, повідомляє Трибуна.
Друге і третє місця посіли канадки Жаклін Сімоно/Карін Томас і Габріела Бріссон/Клаудія Хольцнер.
Зазначимо, що це вже четверте золото Волошиної в поточному сезоні Світової серії.
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