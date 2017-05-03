Збірна України з гандболу обіграла Чехію у надважливому матчі кваліфікації Євро-2018

Чоловіча збірна України з гандболу в неймовірно напруженому матчі відбіркового етапу Євро-2018 зуміла обіграти збірну Чехії (26:23), піднявшись на перше місце в групі 4.

Надважливу перемогу "синьо-жовтим" принесли потужні атаки з задньої лінії. Господарі багато і часто атакували з дальньої дистанції зусиллями Станіслава Жукова та Олександра Тільте. Чехи, як виявилося, були не зовсім готові до такої гри суперника.

Ще одним визначальним фактором у грі стала відмінна гра воротаря українців Ігоря Чуприни, на рахунку якого кілька чудових сейвів.

Особливо активними українці були в першому таймі, коли не соромилися диктувати умови на майданчику. На перерву команди пішли при рахунку 14:12 на користь господарів, а наполеглива гра України стала одкровенням для Чехії, повідомляє Sport Arena.

У другому таймі команда Андронова грала по рахунку, намагаючись не дати супернику відіграти різницю у кілька м'ячів. Україна не найкращим чином провела останні хвилини, але все ж вирвала перемогу. Підсумковий рахунок — 26:23 на користь команди Андронова.

Ця перемога дозволила Україні очолити турнірну таблицю групи 4: в активі "синьо-жовтих" чотири очки. Наступну гру наша команда проведе в суботу, 6 травня, у Чехії.

Відбір на Євро-2018. Група 4. Тур 3

Україна — Чехія 26:23 (14:12)