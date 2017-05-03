Верняєв удев'яте став найкращим спортсменом місяця в Україні, повторивши рекорд Харлан

Національний олімпійський комітет України вдев’яте визнав гімнаста Олега Верняєва найкращим спортсменом місяця. Звання найкращого тренера квітня отримав його особистий наставник Геннадій Сартинський.

Підводячи підсумки спортивного місяця, Експертна комісія НОК відзначила високі здобутки українських спортсменів на чемпіонатах Європи з важкої атлетики, дзюдо та спортивної гімнастики, повідомляє офіційний сайт НОК.

Досвідчений гімнаст Олег Верняєв став беззаперечним переможцем, адже на європейській першості в румунському місті Клуж-Напока здобув три нагороди, дві з яких – найвищого ґатунку.

На турнірі Старого Світу Олег Верняєв підтвердив свій титул чемпіона Європи в індивідуальному багатоборстві. Не було рівних українцю й у вправах на брусах, а в опорному стрибку він здобув «бронзу».

В другому весняному місяці Олег Верняєв також встиг вибороти «золото» у багатоборстві на етапі Кубка світу в Лондоні й стати переможцем загального заліку Кубка світу.

Відзначимо, що отримавши звання найкращого спортсмена квітня, Верняєв наздогнав за кількістю цих престижних нагород титуловану фехтувальницю Ольгу Харлан. Наразі на рахунку Олега і Ольги по 9 високих нагород НОК.