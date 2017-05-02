Українки Ілона Семків та Юлія Ткач стали призерками чемпіонату Європи зі спортивної боротьби
Ілона Семків завоювала срібну нагороду, Юлія Ткач виграла бронзу.
Українки Ілона Семків та Юлія Ткач завоювали медалі чемпіонату Європи з жіночої боротьби, який проходить у Сербії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Ілона Семків виграла срібло, Юлія Ткач завоювала бронзову нагороду.
У фінальній сутичці у категорії до 48 кг Семків поступилася уродженці України Марії Стадник, яка представляє Азербайджан.
Зазначимо, що на шляху до фіналу українка перемогла Катаріну Буамгартнер з Німеччини, шведку Фредеріку Петерссон і росіянку Мілану Дадашеву.
У категорії до 64 кг Юлія Ткач виграла бронзову сутичку у росіянки Інни Тражукової. По ходу поєдинку Ткач поступалася 0:7, але змогла провести больовий прийом і здобути дострокову перемогу.
Чемпіонат Європи з боротьби проходить з 2-го по 7 травня в сербському Нові-Сад.