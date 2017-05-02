Українки Ілона Семків та Юлія Ткач стали призерками чемпіонату Європи зі спортивної боротьби

Українки Ілона Семків та Юлія Ткач завоювали медалі чемпіонату Європи з жіночої боротьби, який проходить у Сербії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ілона Семків виграла срібло, Юлія Ткач завоювала бронзову нагороду.

У фінальній сутичці у категорії до 48 кг Семків поступилася уродженці України Марії Стадник, яка представляє Азербайджан.

Зазначимо, що на шляху до фіналу українка перемогла Катаріну Буамгартнер з Німеччини, шведку Фредеріку Петерссон і росіянку Мілану Дадашеву.

У категорії до 64 кг Юлія Ткач виграла бронзову сутичку у росіянки Інни Тражукової. По ходу поєдинку Ткач поступалася 0:7, але змогла провести больовий прийом і здобути дострокову перемогу.

Чемпіонат Європи з боротьби проходить з 2-го по 7 травня в сербському Нові-Сад.