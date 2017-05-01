Українські гімнастки посіли перше місце на етапі Кубка світу в Баку
22:48, 01 травня 2017Інше
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Збірна України з художньої гімнастики взяла золото у вправі з трьома м'ячами і двома скакалками.
Збірна України з художньої гімнастики стала кращою в Баку / ukraine-rg.com.ua
Збірна України з художньої гімнастики результативно виступила на етапі Кубка світу в Баку.
Євгенія Гомон, Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Валерія Ханіна, Діана Мижерицька і Дарина Кобець в програмі з трьома м'ячами і двома скакалками не припустилися жодної помилки і майже на один бал випередили найближчих переслідувачів, повідомляє Sportarena.
Збірна Болгарії посіла друге місце, Білорусь - третя.
У виступі з п'ятьма обручами українки також претендували на медаль, але невелика осічка не дозволила їм нав'язати боротьбу командам Італії, Білорусі та Болгарії.
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