Українські гімнастки посіли перше місце на етапі Кубка світу в Баку

Збірна України з художньої гімнастики результативно виступила на етапі Кубка світу в Баку.

Євгенія Гомон, Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Валерія Ханіна, Діана Мижерицька і Дарина Кобець в програмі з трьома м'ячами і двома скакалками не припустилися жодної помилки і майже на один бал випередили найближчих переслідувачів, повідомляє Sportarena.

Збірна Болгарії посіла друге місце, Білорусь - третя.

У виступі з п'ятьма обручами українки також претендували на медаль, але невелика осічка не дозволила їм нав'язати боротьбу командам Італії, Білорусі та Болгарії.