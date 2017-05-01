Українець Стаховський після довгої перерви повернувся у топ-100 найкращих тенісистів світу

13:33, 01 травня 2017
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Сергій Стаховський в оновленому рейтингу ATP посідає 96-ю сходинку, Олександр Долгополов - 83-й.

Сергій Стаховський знову в першій сотні ATP / open13.fr

Український тенісист Сергій Стаховський вперше за півроку увійшов у топ-100 рейтингу ATP, повідомляє офіційний сайт організації.

За тиждень Стаховський піднявся на п'ять позицій і посідає 96-ю позицію (до цього був 101-м). Допоміг киянину з цим вихід у другий раунд турніру в Будапешті. З такими темпами Сергій може наздогнати Олександра Долгополова (83-й у рейтингу), який втратив одну позицію за минулий тиждень.

Віддаляється від верхньої сотні і Ілля Марченко (125-е місце в рейтингу).

Лідером рейтингу залишається британець Енді Маррей. Відзначимо повернення в топ-п'ятірку Рафаеля Надаля, який виграв грунтовий турнір в Барселоні. Завдяки цьому іспанець піднявся з сьомого на п'яте місце в рейтингу ATP.

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Теги: #теніс#ATP