Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася в рейтингу WTA на одну позицію

Чемпіонка турніру WTA в Стамбулі Еліна Світоліна піднялася на одну позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації і стала 12-ю ракеткою світу, повідомляє офіційний сайт WTA.

Лідером рейтингу залишається Серена Вільямс.

Крім того, 16-річна українка Даяна Ястремська після виходу в чвертьфінал турніру в Стамбулі значно зміцнила свої позиції, піднявшись на 112 сходинок. Тепер вона посідає 308-е місце (була 420-ю).

Інші українки в рейтингу WTA - 44 місце Леся Цуренко, 94-а Катерина Бондаренко, 140-а Катерина Козлова, 273-я Ангеліна Калініна.