Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася в рейтингу WTA на одну позицію
12:47, 01 травня 2017Інше
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Після завоювання титулу в Стамбулі українка увійшла в топ-дюжину світового рейтингу.
Еліна Світоліна знаходиться на 12-му місці в рейтингу WTA / Twitter
Чемпіонка турніру WTA в Стамбулі Еліна Світоліна піднялася на одну позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації і стала 12-ю ракеткою світу, повідомляє офіційний сайт WTA.
Лідером рейтингу залишається Серена Вільямс.
Крім того, 16-річна українка Даяна Ястремська після виходу в чвертьфінал турніру в Стамбулі значно зміцнила свої позиції, піднявшись на 112 сходинок. Тепер вона посідає 308-е місце (була 420-ю).
Інші українки в рейтингу WTA - 44 місце Леся Цуренко, 94-а Катерина Бондаренко, 140-а Катерина Козлова, 273-я Ангеліна Калініна.
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