Світоліна вийшла у фінал тенісного турніру в Стамбулі

У турецькому Стамбулі завершився перший півфінальний матч тенісного турніру TEB BNP Paribas Istanbul Cup, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Яну Чепелову зі Словаччини, повідомляє офіційний сайт турніру.

Наша спортсменка виграла з рахунком 6:2, 6:3.

Українка мала явну перевагу протягом всього матчу. У першій партії українка дозволила своїй суперниць взяти лише два гейми, а в другому - три. Примітно, що матч українка завершила перемогою на геймі при подачі суперниці.

У фіналі найкраща тенісистка України зіграє з переможницею матчу Ірина Камеліа Бегу (Румунія) - Еліс Мертенс (Бельгія).

Раніше сьогодні у фінал парного турніру вийшли українка Надія Кіченок і словенка Далія Якупович, які обіграли китайсько-чорногірський дует Нао Хібіно-Данка Ковінчич з рахунком 6:4, 6:4.

Таким чином, в останній день турніру буде два фіналу за участю українських тенісисток.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Стамбулі проходить з 24 по 30 квітня.