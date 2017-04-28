Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Стамбулі
23:52, 28 квітня 2017Інше
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Українка в 1/4 фіналу в двох партіях обіграла Сорану Кирстю з Румунії.
Світоліна дійшла до півфіналу турніру в Стамбулі / istanbulcup.kozawos.com
У турецькому Стамбулі завершилися матчі 1/4 фіналу тенісного турніру TEB BNP Paribas Istanbul Cup, де в останньому поєдинку українка Еліна Світоліна обіграла Сорану Кирстю з Румунії, повідомляєофіційний сайт турніру.
Маьч завершився з рахунком 6:4. 6:4.
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Тепер, у півфіналі нашій теннісистці належить зіграти проти Яни Чепелової зі Словаччини, яка раніше обіграла іншу українку - 16-річну Даяну Ястремську, що сенсаційно вийшла до чвертьфіналу турніру WTA.
Як повідомляв УНІАН, турнір у Стамбулі проходить з 24 по 30 квітня.
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