Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Стамбулі

У турецькому Стамбулі завершилися матчі 1/4 фіналу тенісного турніру TEB BNP Paribas Istanbul Cup, де в останньому поєдинку українка Еліна Світоліна обіграла Сорану Кирстю з Румунії, повідомляєофіційний сайт турніру.

Маьч завершився з рахунком 6:4. 6:4.

Читайте також16-річна українка Ястремська поступилася у чвертьфіналі турніру WTAУкраїнка впевнено виглядала в обох партіях, зумівши зробити на один брейк більше в кожній з них.

Тепер, у півфіналі нашій теннісистці належить зіграти проти Яни Чепелової зі Словаччини, яка раніше обіграла іншу українку - 16-річну Даяну Ястремську, що сенсаційно вийшла до чвертьфіналу турніру WTA.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Стамбулі проходить з 24 по 30 квітня.