Велосипедист Гривко: Я не розумію чому Киттель не отримав штраф за свою "прямолінійність руху"

Українець Андрій Гривко прокоментував рішення Міжнародного союзу велосипедистів UCI про свою 45-денну дискваліфікацію в ексклюзивному коментарі УНІАН.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний союз велосипедистів (UCI) відсторонив українського гонщика "Астани" Андрія Гривко на 45 днів за підсумками розгляду інциденту з німцем Марселем Киттелем під час "Тур Дубай-2017". Під час одного з етапів Гривко завдав Киттелю удар ліктем в обличчя.

"Я не хочу перекладати відповідальність зі своїх плечей, але це рішення UCI ставить нас перед великим питанням, - каже Гривко. - Киттель спочатку сильно штовхнув одного мого колегу по команді, потім мене. У підсумку, у мене толком не було вибору. Чому Киттель не отримав за свою "прямолінійність руху", яка повинна дотримуватися згідно з правилами UCI, хоча б грошовий штраф? Я цього не розумію, це смішно".

"Мені завжди щиро хотілося вірити, що у світовому велоспорті правила існують одні для всіх. Незалежно від того, зірка ти чи ні, німець чи українець, - продовжує Гривко. - Судячи з усього, це не так. Тому мені і іншим гонщикам тепер потрібно думати, як реагувати, якщо щось таке ще раз повториться. Чекати, поки я просто впаду і отримаю травму? Бо інакше можна отримати 45-денну дискваліфікацію, причому навіть не з того пункту правил, який я міг порушити".

"Мені здається, у багатьох сучасних спринтерів досить дивне розуміння того, що таке "позиційна боротьба". Зрозуміло, що вона іноді буває жорсткою, але останнім часом кордон перетинається занадто часто. UCI варто було б на це відреагувати, замість того, щоб приймати рішення з метою "навчити інших" на прикладі Гривко".

Після інциденту Гривко не раз намагався зв'язатися з Киттелем і з його командою Quick-Step Floors, але безуспішно: "Вони просто не реагували на наші запрошення. Це було досить комічно. Зрештою, я припинив спроби, тому що нічого хорошого про Киттеля в пелотоні не чув".

Андрій Гривко планує відновити гоночну діяльність відразу після закінчення своєї дискваліфікації. 15-го червня уродженець Сімферополя хоче вийти на старт багатоденки Route de Sud у Франції, щоб постаратися набрати форму до Тур де Франс. "На жаль, я пропущу Тур Бельгії і Дофіне, дві дуже важливі гонки. Але дискваліфікація не зачіпає Тур де Франс, тому я сподіваюся на старт там".

"Величезне вам спасибі за вашу підтримку і не піддавайтеся на провокації!" - побажав наприкінці бесіди своїм уболівальникам Гривко.