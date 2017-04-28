16-річна українка Ястремська поступилася у чвертьфіналі турніру WTA

У Стамбулі (Туреччина) завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру TEB BNP Paribas Istanbul Cup, в якому 16-річна українка Даяна Ястремська програла Яні Чепеловій зі Словаччини, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:7, 4:6.

Читайте такожУкраїнка Даяна Ястремська в 16 років сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу тенісного турніру WTA Українка досить легко виграла першу партію і якийсь час здавалося, що їй вдасться зробити ще одну сенсацію і дійти до півфіналу змагань. Але, на тай-брейку другої партії, більш досвідчена Чепелова зуміла обіграти суперницу, а потім взяла гейм на подачі суперниці на початку третього сету.

У підсумку матч завершився перемогою словачки у впертій боротьбі.

Сьогодні ввечері свій матч 1/4 фіналу також проведе Еліна Світоліна, яка побореться за вихід у півфінал з Сораной Кирстей з Румунії.