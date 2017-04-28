Відразу дві українські тенісистки зіграють в 1/4 фіналу турніру WTA у Стамбулі

Українська тенісистка Еліна Світоліна подолала друге коло турніру WTA в Стамбулі з призовим фондом 250 тисяч доларів. У боротьбі за вихід в 1/4 фіналу перша ракетка України переграла румунку Александру Катанцу.

Александра Катанцу, що займає 292-ю позицію в рейтингу WTA, раніше в цьому сезоні виступала лише на турнірах ITF, а в Стамбулі пройшла в «основу» через кваліфікацію. З Світоліною Александра мала паритет по особистих зустрічах (1:1), але в останній раз дівчата зустрічалися в 2013-му.

У першому сеті українка виглядала трохи впевненіше, хоча і дозволила суперниці взяти одну свою подачу. За 42 хвилини Світоліна взяла партію - 6:3.

Сценарій другої партії вийшов майже ідентичним зі стартовою. Катанцу частіше потрапляла першим м'ячем, але швидкість її ударів залишала бажати кращого. Довгі розіграші Світоліна проводила солідніше і контролювала розвиток подій. Деякий час рахунок був рівним, але в кінцівці партії українка виграла чотири гейми поспіль. У підсумку - 6:3, 6:3. За півтори години наша тенісистка оформила вихід в 1/4 фіналу.

Світоліна вдруге в кар'єрі пробилася до вісімки кращих у Стамбулі. Українка дійшла до цієї стадії на грунті вперше за два роки. Далі наша перша ракетка битиметься з п'ятого сіяною Сораною Кирстею - також з Румунії. Єдиний очний матч проти неї Світоліна виграла на Ролан Гаррос-2016. Відзначимо, що крім Еліни в чвертьфінал Стамбула вийшла ще одна уродженка Одеси — Даяна Ястремська.

2-й раунд

Еліна Світоліна (Україна, 1) — Александра Катанцу (Румунія) — 6:3, 6:3