Відомий склад збірної України на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби

З 2-го по 7 травня у сербському місті Нові-Сад відбудеться чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Відзначимо, що спочатку чемпіонат повинен був відбутися в Сочі. Але через допінговий скандал в російському спорті турнір був перенесений в Сербію.

Вже відомо, що на континентальній першості нашу країну представлятимуть по 8 спортсменів у вільній та жіночій боротьбі.

Серед «вільників» за нагороди боротимуться два призери попереднього чемпіонату Європи. Нагадаємо, що рік тому в Ризі Андрій Яценко взяв срібло, а Семен Радулов – бронзу.

Як повідомив офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, у жінок однією з головних медальних надій України є Юлія Ткач, яка є дворазовою чемпіонкою континенту і чемпіонкою світу-2014.

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Вільна боротьба:

57 кг - Андрій Яценко (дворазовий чемпіон світу серед кадетів, срібний призер чемпіонату Європи 2016 року, бронзовий призер чемпіонату Європи U-23 2017), 61 кг - Петро Білейчук, 65 кг - Гор Оганесян, 70 кг - Семен Радулов (бронзовий призер чемпіонату Європи 2016), 74 кг - Олексій Щербак, 86 кг - Любомир Сагалюк, 97 кг - Муразі Мчедлідзе (чемпіон Європи серед юніорів 2014, бронзовий призер чемпіонату Європи U-23 2017), 125 кг - Данило Картавий (срібний призер чемпіонату Європи U-23 2016).

Жіноча боротьба:

48 кг - Ілона Семків (чемпіонка Європи та володар срібла чемпіонату світу серед юніорів, срібний призер чемпіонату Європи U-23 2017), 53 кг - Ірина Гусяк (володар бронзи чемпіонату Європи 2013, чемпіонка світу серед студентів 2012), 55 кг - Олена Кремзер (дворазова чемпіонка світу серед кадетів, чемпіонка Європи серед юніорів 2015 та U-23 2016), 58 кг - Ірина Чихрадзе (віце-чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу), 60 кг - Ангеліна Лисак (срібний призер чемпіонату Європи U-23), 63 кг - Юлія Ткач (дворазова чемпіонка Європи і чемпіонка світу 2014), 69 кг - Алла Черкасова (володарка бронзи чемпіонату світу 2010, срібла чемпіонату Європи 2012, бронзи Євро-2016), 75 кг - Ірина Пасічник (бронзовий призер чемпіонату Європи U-23 2017).

Як повідомляв УНІАН, до складу збірної України з греко-римської боротьби не включений чемпіон світу 2015 року Жан Беленюк.