Олена Костевич отримала нагороду найкращої спортсменки березня в Україні

Сьогодні в Олімпійському домі відбулося традиційне вшанування найкращого спортсмена та тренера місяця в Україні. Свої заслужені нагороди та грошові премії з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки отримали лауреати спортивного березня: найтитулованіша українська представниця кульової стрільби Олена Костевич та її наставник Ігор Чередінов, повідомляє НОК.

Нагадаємо, високого визнання НОК Олімпійська чемпіонка Афін-2004, дворазова бронзова призерка Ігор в Лондоні-2012 удостоєна завдяки високому досягненню на чемпіонаті Європи в словенському Мариборі. На рахунку Олени «срібло» (пневматичний пістолет, 10 метрів). У фіналі наш досвідчений стрілок поступилася лише переможниці цього чемпіонату Європи Зорані Арунович, яка завершила свій виступ зі світовим рекордом.

«Приємно відзначити, що Олена - дійсно професіонал своєї справи, віддана улюбленій справі, мудра та цілеспрямована спортсменка. Переконаний, попереду ще багато звершень та перемог! Хочу щиро побажати, щоб мрії, які не здійснилися в бразильському Ріо-де-Жанейро, були реалізовані в японському Токіо-2020», - сказав під час нагородження Сергій Бубка.

Головний олімпієць України привітав з визнанням особистого тренера Олени. «Ігор Борисович – талановитий наставник, який має чудове порозуміння з Оленою, а їх тандем успішно діє вже близько 20 років. Яскравим підтвердженням ефективної співпраці служать блискучі здобутки нашої сьогоднішньої героїні», - сказав він.

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В свою чергу, лауреати спортивного квітня подякували Національному олімпійському комітету України та особисто Сергію Бубці за високе визнання та постійну підтримку.

«Дуже вдячна Олімпійському комітету та Сергію Назаровичу за високу оцінку моїх результатів. Я чекала цю нагороду майже п'ять років, тому безмежно рада отримати її сьогодні. Хочу також подякувати Чернігівському відділенню НОК за постійну підтримку. Будемо працювати далі й крокувати до нових звершень», - сказала Олена Костевич.

Подякувавши за відзнаку,Ігор Чередінов додав: «Чемпіонат Європи ознаменував не тільки початок нового сезону, а й початок нового олімпійського циклу. Ми вже почали цілеспрямовану підготовку до Токіо-2020».

«Олена – взірець спортсменки, яка незважаючи на результати, завжди досягає своєї мети. Дуже вдячний, що НОК, не дивлячись на складну ситуацію в країні, продовжує підтримувати та вшановувати українських спортсменів», - сказав Ігор Волков.

Віктор Корж подякував найкращій спортсменці квітня за чудовий виступ на чемпіонаті Європи: «Вона вчергове продемонструвала високу майстерність, жагу до перемоги та професіоналізм, зробивши гарний подарунок українським вболівальникам».

Для Костевич це четверте високе визнання НОК. Звання найкращої спортсменки вона отримувала в травні-2011, а також в лютому і жовтні 2012 року.