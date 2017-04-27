Стаховський програв у другому раунді тенісного турніру Газпрому в Будапешті

У Будапешті завершився матч другого раунду тенісного турніру Gazprom Hungarian Open серії ATP-250, в якому українець Сергій Стаховський програв Паоло Лоренці з Італії, повідомляє офіційний сайт АТР.

Гра проходила у впертій боротьбі і завершилася в трьох партіях - 4:6, 6:3, 3:6.

Матч тривав 2 години 13 хвилин.

За цей час Стаховський зробив 5 ейсів й не допустив жодної подвійної помилки. Крім того, він подав 66 (52/79) відсотків перших подач і виграв 75 відсотків (39/52) розіграшів м'ячів на першій подачі. Крім того, українець виграв 92 розіграшу м'яча зі 180 (51%).

Всі ці показники виявилися кращими, ніж у суперника.

Тим не менш, у двох партіях з трьох наш спортсмен поступився, дозволивши супернику зробити зайвий брейк.

Як повідомляв УНІАН, Стаховський був єдиним представником України на турнірі в Будапешті.