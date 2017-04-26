Українка Даяна Ястремська в 16 років сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу тенісного турніру WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська увійшла до вісімки найсильніших на грунтовому турнірі в Стамбулі з призовим фондом 227 тисяч доларів. Про це повідомив офіційний сайт WTA.

У другому раунді 16-річна тенісистка обіграла росіянку Анну Калінську.

Напередодні на старті турніру Даяна здолала екс-дев'яту ракетку світу Андреа Петкович з Німеччини і вперше в кар'єрі пробилася у друге коло турніру WTA.

Її суперниця у другому раунді Анна Калінська посідає 145-й рядок у рейтингу WTA.

У стартовому сеті Ястремська показала чудовий відсоток першої подачі (81%), а на другій подачі не віддала жодного очка. Українка блискуче виконувала удари навиліт, а також дуже ефективна була на прийомі, взявши три гейми на подачі росіянки, а партію взагалі закрила брейком «під нуль».

У другому сеті Калінська спробувала нав'язати боротьбу, але на старті упустила брейк-пойнт. А ось Ястремська свої шанси не втратила і знову зробила брейк. Росіянці все ж вдалося зрівняти рахунок за рахунок помарок суперниці, але в 10-му геймі Даяні вдався черговий брейк, на чому зустріч завершилась. У підсумку - 6:1, 6:4, і Даяна виходить у чвертьфінал.

Ястремська вперше вийшла в 1/4 фіналу турніру WTA, ставши третьою українкою, яка дійшла до цієї стадії в нинішньому сезоні.