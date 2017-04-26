Кіберспорт суперечить олімпійським цінностям - голова МОК Томас Бах

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловив сумніви щодо можливого включення до олімпійської програми кіберспорту - комп'ютерних ігор. Про це повідомляє Проспорт ТСН.

На думку голови МОК, більшість комп'ютерних ігор суперечать олімпійським правилам і цінностям. Також Бах підкреслив, що наразі не існує міжнародної федерації, яка б гарантувала дотримання цих правил.

В той же час, президент МОК зазначив, що цей спорт повністю ігнорувати не можна.

"Ми не впевнені на сто відсотків в тому, що кіберспорт - справжній спорт, якщо говорити про фізичну активність і критерії, щоб вважати його спортом. Мені здається, що деякі з цих ігор суперечать всім нашим цінностям. Ми спостерігаємо за кіберспортом, бачимо відсутність організації та високу залученість молоді. Подумаємо, що з цим можна зробити", - розповів Бах.

Зазначимо, що минулого року у ЗМІ з'являлась інформація, що кіберспорт претендує на потрапляння в програму Олімпіад.