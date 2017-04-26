Кіберспорт суперечить олімпійським цінностям - голова МОК Томас Бах
Комп'ютерні ігри не мають бути включені до програми Олімпійських ігор, вважає очільник МОК.
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловив сумніви щодо можливого включення до олімпійської програми кіберспорту - комп'ютерних ігор. Про це повідомляє Проспорт ТСН.
На думку голови МОК, більшість комп'ютерних ігор суперечать олімпійським правилам і цінностям. Також Бах підкреслив, що наразі не існує міжнародної федерації, яка б гарантувала дотримання цих правил.
В той же час, президент МОК зазначив, що цей спорт повністю ігнорувати не можна.
"Ми не впевнені на сто відсотків в тому, що кіберспорт - справжній спорт, якщо говорити про фізичну активність і критерії, щоб вважати його спортом. Мені здається, що деякі з цих ігор суперечать всім нашим цінностям. Ми спостерігаємо за кіберспортом, бачимо відсутність організації та високу залученість молоді. Подумаємо, що з цим можна зробити", - розповів Бах.
Зазначимо, що минулого року у ЗМІ з'являлась інформація, що кіберспорт претендує на потрапляння в програму Олімпіад.