Львівська "Галичанка" достроково виграла золото чемпіонату України з гандболу
14:02, 26 квітня 2017Інше
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У вирішальному матчі львівська команда перемогла суперниць з Херсона з розгромним рахунком.
Доля чемпіонства вирішилася у матчі між "Галичанкою" та "Дніпрянкою" / handball.net.ua
Львівська "Галичанка" достроково забезпечила собі звання чемпіона України з гандболу серед жіночих команд. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.
Титул найсильніших львів'янки забезпечили собі в Ужгороді, де проходить другий тур фінального етапу чемпіонату України у гандбольній Суперлізі.
У перший ігровий день на гандбольному майданчику ужгородського СК "Юність" зустрічалися львівська «Галичанка» та херсонська «Дніпрянка».
Львівська команда перемогла з великим рахунком 33:16 (20:8). Таким чином, підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко достроково посіли перше місце.
Другий рядок наразі посідають "Карпати" (Ужгород), на третьому - "Дніпрянка" (Херсон).
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