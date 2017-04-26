Львівська "Галичанка" достроково виграла золото чемпіонату України з гандболу

Львівська "Галичанка" достроково забезпечила собі звання чемпіона України з гандболу серед жіночих команд. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

Титул найсильніших львів'янки забезпечили собі в Ужгороді, де проходить другий тур фінального етапу чемпіонату України у гандбольній Суперлізі.

У перший ігровий день на гандбольному майданчику ужгородського СК "Юність" зустрічалися львівська «Галичанка» та херсонська «Дніпрянка».

Львівська команда перемогла з великим рахунком 33:16 (20:8). Таким чином, підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко достроково посіли перше місце.

Другий рядок наразі посідають "Карпати" (Ужгород), на третьому - "Дніпрянка" (Херсон).