Українка Катерина Козлова вибула з тенісного турніру в Стамбулі

Українська тенісистка Катерина Козлова поступилася у першому раунді турніру WTA в Стамбулі бельгійці Елісі Мертенс, повідомив офіційний сайт WTA.

Козлова продовжує йти без перемог на турнірах WTA нинішнього сезону. Не вигравши жодного матчу в основній сітці, вона залишила топ-100.

У Стамбулі суперницею Козлової стала 65-я ракетка світу Мертенс, для якої нинішній сезон поки є найкращим у кар'єрі. Катерина Козлова добре розпочала зустріч, повівши в першій партії 4:1. Але потім українку ніби «вимкнули», вона втратила гостроту у своїх діях. У підсумку українка програла першу партію - 4:6. Нічого не складалося і в другому сеті, який Козлова також віддала - 1:6.

Сьогодні на турецьких кортах виступлять інші українки. 16-річна Даяна Ястремська, яка сенсаційно пройшла у другий раунд завдяки перемозі над німкенею Андреа Петкович (3:6, 6:0, 6:3), зіграє другу зустріч у Стамбулі проти росіянки Анни Калінської.

Перша ракетка України Еліна Світоліна проведе перший матч на турнірі. Суперницею Еліни буде переможниця кваліфайн-раунду росіянка Вікторія Каменська.