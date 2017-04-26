У Росії засудили киргизького кікбоксера і погрожували депортувати з країни (відео)

У Казані відбувся турнір з кікбоксингу, де в 1/8 змагань зустрівся киргизстанець Дастан Шаршеєв і росіянин Антон Калінін. Спірне рішення суддів присудити перемогу Калініну обурило представника Киргизії, який відмовився покинути ринг і вступив у суперечки з рефері, який спробував вирішити проблему погрозами, повідомляє Isport.

"Тебе зараз депортирую звідси або взагалі "закриють". У чому сенс?", - заявив арбітр. Зауваження тренера Шершеєва про те, що такого закону не існує арбітр проігнорував.

Сам Дастан відмовився залишати ринг, поки не поспілкувався з публікою. При цьому публіка в залі в Казані цілком підтримала гостя.

Вже після бою киргиз дав свій коментар в інтерв'ю SUPER.KG:

"Я давно в цьому виді спорту, провів багато таких боїв. На цей раз дійсно був націоналізм, ми розкололися надвоє. Тому я не побоявся висловити правду, тому що ми, киргизи, - сильні.

Якщо б на рингу я не сказав правду, не став захищати свій інтерес, то згодом мене могли придушити. Тому зібрався з духом і вважаю правильним висловити свою позицію."