Серена Вільямс розкритикувала скандального тренера за расистські висловлювання про її дитину

Легендарна тенісистка Серена Вільямс, яка минулого тижня оголосила про свою вагітність, розкритикувала румунського тренера, колись першу ракетку світу Іліє Настасє за його расистські коментарі на адресу її майбутньої дитини, повідомляє BBC.

70-річний Настасе, і без того відомий скандальними вчинками, нещодавно звернув увагу на різницю в кольорі шкіри у 35-річної афроамериканки і її нареченого - підприємця Алексіса Оганяна, і задався питанням, чи буде їхня дитина "кольору молочного шоколаду".

"Мені сумно жити в суспільстві, де люди, подібні Іліє Настасе, можуть відпускати такі расистські зауваження. Говорила це не раз, і повторю знову, що світ пройшов довгий шлях, але попереду він ще довше. [...] На відміну від вас, я не боюся. Бачите, я зовсім не боягузка", - написала тенісистка у своєму "Інстаграмі".

Читайте такожЛегендарний румунський тенісист звинуватив Серену Вільямс у прийомі допінгу, а Шарапову - в пияцтвіНа минулих вихідних Настасе відсторонили від посади капітана збірної Румунії в Кубку Федерації на час розслідування, яке проводить в його відношенні Міжнародна федерація тенісу (ITF) через те, що він образив англійських тенісисток на зустрічі з Румунією.

Висловлювання Настасе щодо майбутньої дитини Серени Вільямс також будуть вивчені ITF.

Сам колишній чемпіон світу заявив, що ніякого каяття не відчуває. "Я ні про що не шкодую, і вони можуть мене хоч посадити - мені все одно. [...] Мені 70 років, і грошей за роботу капітаном я не отримую".

Як повідомлялося раніше, свій рекордний 23-й турнір серії Великого шолома в одиночному розряді спортсменка виграла, будучи на восьмому тижні вагітності. Це допомогло їй повернутися на перше місце у світовому рейтингу тенісисток, яке вона займає досі.