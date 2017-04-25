Стаховський вийшов у друге коло турніру в Будапешті

Друга ракетка України Сергій Стаховський вийшов у другий раунд грунтового турніру серії ATP-250 в Будапешті, обігравши німця Флоріана Майєра, повідомляє офіційний сайт ATP.

Напередодні Стаховський потрапив в основну сітку змагань в якості «лакі лузера», замінивши травмованого француза Адріана Маннаріно.

Українець у нинішньому сезоні до цього лише одного разу долав стартовий раунд турніру ATP — у лютому в Марселі. У Будапешті Сергій виступав вперше, тож міг поповнити очковий багаж.

У стартовому матчі турніру в Угорщині Стаховський зустрічався з німецьким тенісистом Флоріаном Майєром і в разі перемоги суттєво збільшував свої шанси на повернення в топ-100 світового рейтингу.

На старті зустрічі український тенісист відразу ж узяв подачу суперника, але закріпити перевагу не зумів, допустивши зворотній брейк з боку Майєра. Втім, німець ніяк не міг налагодити гру на своїх геймах, і в підсумку українець закрив партію за рахунку 6:4.

Початок другого сету знову був за Сергієм. Майєр явно відчував себе не в своїй тарілці і за рахунку 0:3 вирішив достроково завершити поєдинок.

Таким чином, Стаховський вперше в сезоні домігся успіху в поєдинку з суперником з топ-50. А на грунтових кортах Сергій до цього взагалі останній раз вигравав матч аж у травні 2015 року.

Наступним суперником Сергія Стаховського стане італійський тенісист Паоло Лоренці.