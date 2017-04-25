Міжнародна велогонка Race Horizon Park 2017 вперше пройде по найдовшому міському кільцю

Довжина кола міжнародної велогонки Race Horizon Park 2017 в Києві складе 19 кілометрів, повідомили організатори змагань сьогодні на прес-конференції в Києві.

"У цьому році суботній старт зберіг свою родзинку, проїзд по Майдану Незалежності, Європейській площі і всій вулиці Хрещатик, але серйозно змінив саме кільце: тепер гонщики проїдуть рекордний по довжині коло в 19 км аж до Проспекту Перемоги і м. Нивки (всього 8 кіл, сумарно 154 км)", повідомив президент Федерації велоспорту України та голова організаційного комітету Race Horizon Park Александр Башенко.

"Українські любителі велоспорту побачать у Києві унікальний за своєю різноманітністю і якістю міжнародний пелотон. Сьогодні ми досягли того етапу в розвитку гонки, коли ми як організатори не просто більше не вмовляємо закордонні команди приїхати до нас. Тепер ми вирішуємо, хто гідний вийти на старт в Києві, а хто ні. Думаю, це виразно говорить про той успіх, якого ми добилися з Race Horizon Park за останні шість років. Разом з тим, нинішня категорія гонок в рамках Race Horizon Park, 1.2 від Міжнародного союзу велосипедистів, на папері не надто висока. Але тільки з такою категорією величезна кількість регіональних українських команд можуть приїхати в Київ, щоб позмагатись з професіоналами з усього світу і набрати безцінний для них досвід. Якщо б загальний рівень українського велоспорту був вище, ми б давно заявили Race Horizon Park, як мінімум, під категорію 1.1. Це не питання бажання організаторів, принципово ми тільки «за», але не зараз", - додав Башенко.

Як і рік тому, відкриє серію київських стартів Race Horizon Park for Peace яка відбудеться 26 травня в смт. Чабани на відремонтованому «Олімпійському кільці», на якому довгі роки тренувалися збірна Радянського Союзу, а пізніше і України. Учасники подолають 16 кілець і проїдуть в цілому 134-кілометрову дистанцію.

Недільна гонка Horizon Park Classic (28 травня) пройде по класичному маршруту в Солом'янському районі Києва зі стартом та фінішем у бізнес-центру Horizon Park Business Center. Гонщики подолають 96 км у 12 колах.

За аналогією з минулим роком, жіноча гонка Horizon Park Women Challenge (27 травня) відбудеться на тому ж кільці, що і чоловіча Race Horizon Park Maidan. Гонщиці проїдуть 12 кіл, 72 км загальна дистанція. А велогонка з роздільним стартом VR Women ITT (28 травня) традиційно відбудеться у Вишгородському районі міста Києва. Але трохи по скороченому маршруту: Сухолуччя, Толокунь, Ясногородка і назад, лише 28,8 км

Як повідомляв УНІАН, на даний момент для участі у чоловічих перегонах в рамках Race Horizon Park зареєструвалися 19 команд з 12 країн, серед яких Азербайджан, Білорусь, Данія, Ізраїль, Італія, Казахстан, Кувейт, Польща, Чехія, Сербія, Кувейт, США.

Головними конкурентами для українського велоклубу Kolss-BDC, який з 2013-го року вигравав абсолютно всі гонки в рамках традиційних київських стартів, імовірно стануть Synergy Baku Cycling Project з Азербайджану, Minsk Cycling Club з Білорусі, GM Europa OVINI з Італії і Wibatech 7r Fuji з Польщі.\

У свою чергу, для участі в жіночих змаганнях вже заявилися п'ять іноземних велоклубів з Білорусі, Великобританії, Чехії, Нідерландів і Ізраїлю, найяскравішим з яких є відома британська команда WNT Pro Cycling Team.