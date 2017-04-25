Верняєв: Перед чемпіонатом Європи два тижні сидів вдома з ангіною і температурою 40 градусів

Український гімнаст Олег Верняєв поділився враженнями від виступів на чемпіонаті Європи в Клуж-Напоці (Румунія).

Як повідомляв УНІАН, лідер української збірної Олег Верняєв підтвердив звання найсильнішого гімнаста континенту, ставши чемпіоном Європи у багатоборстві і вигравши золото у вправі на брусах. Ще одну медаль - "бронзу" - Верняєв завоював в опорному стрибку.

«Мета була – виграти бруси та багатоборство і спробувати зачепитися за медалі у вправах на коні або в опорному стрибку. Це був би ідеальний розклад. Але підготовка була не найкращою, і коли я підійшов до кваліфікації, я відчув, що трохи втомився, а вже в середині багатоборства втомився конкретно. У той момент думав навіть знятися з деяких фіналів, але потім, начебто, трохи ожив і сили були. Думаю, завдання виконали", - зазначив Верняєв у коментарі XSport.

Читайте такожГімнаст Верняєв завоював золото чемпіонату Європи у вправі на брусах і бронзу в опорному стрибку"На перекладині хлопці, які виступали переді мною, зробили практично всі свої комбінації і мені вже ловити було нічого. Я просто вирішив спробувати все, що можу і зібрати повний турнік, щоб обкатати виступ перед чемпіонатом світу. Першу половину комбінації зробив, після чого сили закінчилися. Впав? Ну з ким не буває – це спорт. Я не турбувався, бо розумів, що не дуже добре готовий і йшов на удачу.

Підготовка до турніру була трохи порваною – я просидів з ангіною і температурою 40 градусів два тижні. Начебто, вже вийшов і нормально себе почував, але лікарі сказали, що мені ще 5-6 днів не можна нічого робити. Так що, поки я відійшов, виступав практично з листа.

У травні у нас буде три змагання в бундеслізі, після чого я поїду на відновлення до фізіотерапевта в Ізраїль на 10 днів. Він сказав, що влаштує мені відпочинок по повній програмі. Потім пройде етап Універсіади і підготовка до світової першості.

Звичайно, треба ускладнювати програми і взагалі в принципі не можна стояти на місці, адже усі додають і працюють. Тому є моменти, в яких ми знаємо куди упиратися, але це все непросто. Наприклад, коли у тебе є комбінація, за яку можна заробити 14 балів, ти можеш додавати кожен день, а коли на такому високому рівні – тут вже важче", – сказав Верняєв.

Чемпіонат світу з гімнастики пройде в канадському Монреалі в жовтні 2017 року.