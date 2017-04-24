Долгополов опустився на 14 місць в рейтингу АТР, Стаховський на порозі Топ-100

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) у понеділок оприлюднила черговий рейтинг гравців, де єдиний представник України в Топ-100 Олександр Долгополов істотно погіршив свої позиції, повідомляє офіційний сайт організації.

На рахунку українця 640 балів і він опустився з 68 на 82 позицію.

Разом з тим, Сергій Стаховський піднявся зі 105 на 101 місце - 544. А Ілля Марченко опустився з 116 на 118 місце - 477 пунктів.

У десятці найсильніших відбулася одна зміна. Переможець турніру в Монте-Карло іспанець Рафаель Надаль піднявся з 7 на 5 місце, помінявшись місцями з Кеї Нісікорі з Японії. Цікаво, що канадець Мілош Раоніч залишився на 6-му місці.

Рейтинг ATP (24 квітня):

1 (1). Енді Маррей (Великобританія) — 11690 очок

2 (2). Новак Джокович (Сербія) — 8085

3 (3). Станіслас Ваврінка (Швейцарія) — 5695

4 (4). Роджер Федерер (Швейцарія) — 5125

5 (7). Рафаель Надаль (Іспанія) — 4235

6 (6). Мілош Раоніч (Канада) — 4165

7 (5). Кеї Нісікорі (Японія) — 4010

8 (8). Марін Чіліч (Хорватія) — 3565

9 (9). Домінік Тім (Австрія) — 3385

10 (13). Давід Гоффен (Бельгія) — 2975

...

82 (68). Олександр Долгополов (Україна) — 640

101 (105). Сергій Стаховський (Україна) — 544

118 (116). Ілля Марченко (Україна) — 477