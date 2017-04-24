Українець Лашин виграв забіг в рамках марафона у Варшаві

Українець Дмитро Лашин виграв забіг на дистанції 10 км, яку проводили у рамках Orlen Warsaw Marathon, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Лашин подолав дистанцію за 29.02 хв. Олександр Матвійчук був шостим (29.53 хв), а Наталія Батрак у змаганнях серед жінок фінішувала п’ятою (34.04 хв).

У марафоні Дар’я Михайлова пробігла дистанцію з особистим рекордом (2:35.55 год) і стала п’ятою. Дмитро Барановський був сьомим серед чоловіків (2:17.18 год).

Orlen Warsaw Marathon входить до серії IAAF Silver Label Road Races.

У свою чергу, українська команда у складі Івана Бабарики, Андрія Оністрата, Івана Гешка й Олександра Бабарики виграла марафонську естафету, яку проводили у рамках Vienna City Marathon. Час спортсменів – 2:19.47 год.