Українки завоювали "срібло" і "бронзу" етапу Кубка світу з художньої гімнастики

19:22, 23 квітня 2017
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Наші спортсменки потрапили в призери в групових вправах.

Українські гімнастки завоювали дві медалі у Ташкенті / ukraine-rg.com.ua

Сьогодні в Ташкенті завершилися фінальні змагання етапу Кубка Світу з художньої гімнастики, повідомляє Федерація гімнастики Узбекистану.

Переможцями та призерами змагань в окремих видах вправ в індивідуальній і груповій програмі стали наступні учасники:

Фінал. Обруч.

1 місце - Аріна Аверіна (18,600) (Росія)

2 місце - Діна Аверіна (18,450) (Росія)

3 місце - Ліной Ашрам (18,050) (Ізраїль)

Фінал. М'яч.

1 місце - Аріна Аверіна (17,850) (Росія)

2 місце - Діна Аверіна (17,600) (Росія)

3 місце - Катрін Тасєва (17,400) (Болгарія)

Фінал. Булави.

1 місце - Діна Аверіна (18,900) (Росія)

2 місце - Катрін Тасєва (17,400) (Болгарія)

3 місце - Борьяна Калейн (17,350) (Болгарія)

Фінал. Стрічка.

1 місце - Аріна Аверіна (17,750) (Росія)

2 місце - Діна Аверіна (16,900) (Росія)

3 місце - Анастасія Сердюкова (15,900) (Узбекистан)

Групові вправи. 5 обручів.

1 місце - Росія (18,800)

2 місце - Болгарія (18,300)

3 місце - Україна (17,050)

Групові вправи. 2 скакалки+3 м'ячі.

1 місце - Болгарія (17,600)

2 місце - Україна (17,400)

3 місце - Росія (17,100)

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Теги: #збірна України#Кубок світу#гімнастика