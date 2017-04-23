Українки завоювали "срібло" і "бронзу" етапу Кубка світу з художньої гімнастики
Наші спортсменки потрапили в призери в групових вправах.
Сьогодні в Ташкенті завершилися фінальні змагання етапу Кубка Світу з художньої гімнастики, повідомляє Федерація гімнастики Узбекистану.
Переможцями та призерами змагань в окремих видах вправ в індивідуальній і груповій програмі стали наступні учасники:
Фінал. Обруч.
1 місце - Аріна Аверіна (18,600) (Росія)
2 місце - Діна Аверіна (18,450) (Росія)
3 місце - Ліной Ашрам (18,050) (Ізраїль)
Фінал. М'яч.
1 місце - Аріна Аверіна (17,850) (Росія)
2 місце - Діна Аверіна (17,600) (Росія)
3 місце - Катрін Тасєва (17,400) (Болгарія)
Фінал. Булави.
1 місце - Діна Аверіна (18,900) (Росія)
2 місце - Катрін Тасєва (17,400) (Болгарія)
3 місце - Борьяна Калейн (17,350) (Болгарія)
Фінал. Стрічка.
1 місце - Аріна Аверіна (17,750) (Росія)
2 місце - Діна Аверіна (16,900) (Росія)
3 місце - Анастасія Сердюкова (15,900) (Узбекистан)
Групові вправи. 5 обручів.
1 місце - Росія (18,800)
2 місце - Болгарія (18,300)
3 місце - Україна (17,050)
Групові вправи. 2 скакалки+3 м'ячі.
1 місце - Болгарія (17,600)
2 місце - Україна (17,400)
3 місце - Росія (17,100)