Українки завоювали "срібло" і "бронзу" етапу Кубка світу з художньої гімнастики

Наші спортсменки потрапили в призери в групових вправах.

Сьогодні в Ташкенті завершилися фінальні змагання етапу Кубка Світу з художньої гімнастики, повідомляє Федерація гімнастики Узбекистану. Переможцями та призерами змагань в окремих видах вправ в індивідуальній і груповій програмі стали наступні учасники: Фінал. Обруч. 1 місце - Аріна Аверіна (18,600) (Росія) 2 місце - Діна Аверіна (18,450) (Росія) 3 місце - Ліной Ашрам (18,050) (Ізраїль) Фінал. М'яч. 1 місце - Аріна Аверіна (17,850) (Росія) 2 місце - Діна Аверіна (17,600) (Росія) 3 місце - Катрін Тасєва (17,400) (Болгарія) Фінал. Булави. 1 місце - Діна Аверіна (18,900) (Росія) 2 місце - Катрін Тасєва (17,400) (Болгарія) 3 місце - Борьяна Калейн (17,350) (Болгарія) Фінал. Стрічка. 1 місце - Аріна Аверіна (17,750) (Росія) 2 місце - Діна Аверіна (16,900) (Росія) 3 місце - Анастасія Сердюкова (15,900) (Узбекистан) Групові вправи. 5 обручів. 1 місце - Росія (18,800) 2 місце - Болгарія (18,300) 3 місце - Україна (17,050) Групові вправи. 2 скакалки+3 м'ячі. 1 місце - Болгарія (17,600) 2 місце - Україна (17,400) 3 місце - Росія (17,100)

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