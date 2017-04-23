Вінницький "Білозгар" випередив "Волинь" у боротьбі за срібло чемпіонату України з волейболу

В Южне (Одеська облась) завершились матчі останнього туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд, де вінницький "Білозгар" обіграв тернопільску "Галичанку" в ключовому матч в боротьбі за срібло-бронзу національної першості, випередивши "Волинь", повідомляє офіційний сайт Федерації волейболу України.

Команда обіграла тернопільську "Галичанку" в яскравому матчі в п`яти партіях.

Читайте такожВолейбольний "Хімік" усьоме поспіль виграв звання чемпіона УкраїниВраховуючи, що «Волинь» свій останній матч проводила проти чемпіона «Хіміка», де шансів на успіх, чесно кажучи, було небагато, саме цей матч повинен був визначити долю срібних та бронзових медалей.

Врешті-решт "Волинь" поступилася "Хіміку" й задовільнилася бронзою.

Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» - «Білозгар-Медуніверситет» - 2:3 (23:25 25:23, 22:25 25:22, 17:19)

«Галичанка»: Мірчева (к), Яковчук, Пацюркевич, Єфременко, Яковчук, Міленко; Тофан (л), Рева, Стасівська. Тренер - Віктор Туркула.

«Білозгар»: Ю.Якушева (к), Житовоз, Расточило, Машковський, Літвіновська, Франкевич; Косяк (л), Коваль, Лужецька, Власова. Тренер - Юлія Якушева.

«Волинь-Університет-ОДЮСШ» - «Хімік» - 0:3 (14:25, 15:25, 16:25)

«Волинь»: Даньчак, Скрипник, Яцків, Осачук, Рудик (к), Собчук; Карасьова (л), Гас, Ужва, Ксендзук. Тренер - Богуслав Галицький.

«Хімік»: Дрозд, Напалкова, Сильченкова, Чернуха, І.Молодцова, Микитюк; Степанчук (л), Нємцева (л), Карпець, Бойко, Степановська (к), Політанська, Томіч, Дудник. Тренер - Андрій Романович.