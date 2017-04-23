Чоловіча збірна України з дзюдо виграла бронзу чемпіонату Європи в командному заліку

У Варшаві завершується чемпіонат Європи з дзюдо, де в останній день змагань проходять командні турніри у чоловіків і жінок, повідомляє офіційний сайт змагань.

У змаганнях чоловіків бронзову нагороду завоювала збірна України.

В турнірі 16 команд наші дзюдоїсти в 1/8 фіналу виявилися сильнішими за команду Німеччини - 3:2, у чвертьфіналі здолали збірну Угорщини (4:1), а в півфіналі у впертій боротьбі поступилися Грузії - 2:3.

Читайте такожДзюдоїст Георгій Зантарая приніс друге золото в скарбничку збірної України на чемпіонаті ЄвропиУ втішному матчі за "бронзу" нашим суперником була збірна Азербайджану, якій українці не залишили жодного шансу - 5:0.

У складі збірної України виступали Геворг Хачатрян (66 кг), Дмитро Канівець (73 кг), Сергій Кривчач (81 кг), Кеджау Ньябалі і Вадим Синявський (90 кг), Станіслав Бондаренко і Яків Хаммо (+ 90 кг).

Жіноча збірна України для участі у командному турнірі не брала.

Таким чином, на рахунку збірної України за підсумками чемпіонату Європи 4 нагороди - 2 золота, срібло і бронза.

ЧЄ проходив у столиці Польщі з 20 по 23 квітня.