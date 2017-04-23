Гімнаст Верняєв завоював золото чемпіонату Європи у вправі на брусах і бронзу в опорному стрибку

У румунському Клуж-Напока завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, де в останній день у фіналах змагань в окремих видах програми українець Олег Верняєв завоював золото і бронзу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен виграв у вправі на брусах і став третім в опорному стрибку.

Читайте такожУкраїнський гімнаст Олег Верняєв випередив росіянина і став чемпіоном Європи у багатоборствіУ своїй "коронній" вправі на брусах наш спортсмен отримав оцінку від суддів 15,466 бала, випередивши на одну десяту бала німця Лукаса Даусера - 15,366. Бронзовим призером став Микита Нагорний з Росії - 15,266.

В опорному стрибку Верняєв отримав оцінку 14,649 бали. Чемпіоном Європи став Артур Далалоян з Росії - 14,933, срібло у Маріана Драгулеску з Румунії (14,733).

Як повідомляв УНІАН, напередодні "бронзу" виборов Ігор Радівілов у вправі на кільцях.

Чемпіонат Європи проходив з 19 по 23 квітня.