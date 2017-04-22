На чемпіонаті Європи з шахів спортсменка з Грузії виступила краще за всіх

Українські спортсменки опинилися за межами призової трійки на чемпіонаті Європи з шахів серед жінок, який завершився в Ризі.

Кращий результат серед українок показала Марія Музичук, завершивши змагання на п'ятій сходинці і набравши 7,5 очок.

Наталія Жукова посіла 11-е місце. В 20-ку потрапили також Інна Гапоненко (15-я) і Юлія Осмак (17-я).

Далі українки розташувалися так: Анна Музичук - 26-е місце, Наталія Букса - 30-е, Ольга Бабій - 42-я, Єлизавета Малахова - 54-я, Ольга Іваненко - 55-я, Євгенія Долуханова - 94-я.

Чемпіонкою Європи стала Нана Дзагнідзе з Грузії, яка набрала 8,5 бали. Дзагнідзе стала першою грузинською шахісткою, що перемогла на чемпіонатах Європи.