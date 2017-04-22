Українка Світлана Ярьомка здобула срібло на чемпіонаті Європи з дзюдо

Українка Світлана Ярьомка здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи з дзюдо у ваговій категорії понад 78 кг. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У фінальній сутичці Ярьомка не змогла перемогти представницю Білорусі Марину Слуцьку і задовольнилася срібною медаллю.

Читайте також16-річна Дар'я Білодід сенсаційно завоювала для України золото на чемпіонаті Європи з дзюдо Віднині Світлана Ярьомка - дворазова срібна призерка першостей континенту. Рік тому у російській Казані вона також була другою.

Ще одна українка - Єлизавета Каланіна, не змогла здобути бронзову нагороду в цій же ваговій категорії. В сутичці за медаль представниця України поступилася німкені Каролін Вайсс.

Таким чином, українські спортсмени завоювали на чемпіонаті Європи з дзюдо три нагороди - два золота і одне срібло. Нагадаємо, у перший день змагань на найвищі сходинки піднялися 16-річна Дар'я Білодід та Георгій Зантарая. Це кращий результат в історії виступів нашої команди на континентальних першостях.