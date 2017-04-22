Українець Радівілов завоював медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики
19:55, 22 квітня 2017Інше
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Ігор Радівілов увійшов до трійки призерів у вправах на кільцях.
Ігор Радівілов - бронзовий медаліст чемпіонату Європи / УНІАН
Український гімнаст Ігор Радівілов посів третє місце на чемпіонаті Європи, який проходить у ці дні в румунській Клуж-Напоці.
Радівілов посів третє місце у вправах на кільцях, інформує офіційний сайт змагань. У Радівілова - 15,033 бали.
Перше місце в цій категорії посів Елетеріос Петроуніас (Греція), який набрав 15,433 бали.
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Нагадаємо, 21 квітня Олег Верняєв посів перше місце в індивідуальному багатоборстві, завоювавши "золото" для української збірної.
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