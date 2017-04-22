Українець Радівілов завоював медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

Український гімнаст Ігор Радівілов посів третє місце на чемпіонаті Європи, який проходить у ці дні в румунській Клуж-Напоці.

Радівілов посів третє місце у вправах на кільцях, інформує офіційний сайт змагань. У Радівілова - 15,033 бали.

Перше місце в цій категорії посів Елетеріос Петроуніас (Греція), який набрав 15,433 бали.

Читайте такожУкраїнський гімнаст Олег Верняєв випередив росіянина і став чемпіоном Європи у багатоборствіМедаль Радівілова стала другою для українських спортсменів, які виступають на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, 21 квітня Олег Верняєв посів перше місце в індивідуальному багатоборстві, завоювавши "золото" для української збірної.