Збірна України з тенісу поступається Німеччині в матчі Кубка Федерації з рахунком 0:2

Друга ракетка України Леся Цуренко не змогла чинити опір лідеру німецької збірної і першій ракетці світу Анжеліці Кербер у другому матчі плей-офф Світової групи Кубка Федерації, повідомляє офіційний сайт змагань.

Анжеліка Кербер (Німеччина) — Леся Цуренко (Україна) — 6:1, 6:4

Як повідомляв УНІАН, перед цим Еліна Світоліна у трьох сетах також зазнала поразки, поступившись Юлії Гергес.

Таким чином, після першого ігрового дня збірна Німеччини веде в матчі зі збірною України з рахунком 2:0. Завтра мають відбутися три поєдинки:

Еліна Світоліна - Анжеліка Кербер

Леся Цуренко - Юлія Гергес

Надія Кіченок / Ольга Савчук (Україна) — Лаура Зигмунд / Карина Виттхефт (Німеччина)