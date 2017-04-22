Збірна України з тенісу поступається Німеччині в матчі Кубка Федерації з рахунком 0:2
17:20, 22 квітня 2017Інше
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Українка Леся Цуренко виграла у Анжеліки Кербер лише п'ять геймів.
Леся Цуренко поступилася першій ракетці світу / tennisnews.com.ua
Друга ракетка України Леся Цуренко не змогла чинити опір лідеру німецької збірної і першій ракетці світу Анжеліці Кербер у другому матчі плей-офф Світової групи Кубка Федерації, повідомляє офіційний сайт змагань.
Анжеліка Кербер (Німеччина) — Леся Цуренко (Україна) — 6:1, 6:4
Як повідомляв УНІАН, перед цим Еліна Світоліна у трьох сетах також зазнала поразки, поступившись Юлії Гергес.
Таким чином, після першого ігрового дня збірна Німеччини веде в матчі зі збірною України з рахунком 2:0. Завтра мають відбутися три поєдинки:
Еліна Світоліна - Анжеліка Кербер
Леся Цуренко - Юлія Гергес
Надія Кіченок / Ольга Савчук (Україна) — Лаура Зигмунд / Карина Виттхефт (Німеччина)
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