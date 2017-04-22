Світоліна програла першу зустріч в рамках тенісного матчу Німеччина - Україна в Штутгарті

У суботу в Штутгарті на грунтовому корті стартував матч збірних України та Німеччини в рамках плей-офф Світової групи Кубка Федерації.

Українка Еліна Світоліна несподівано зазнала поразки у першому поєдинку від своєї суперниці Юлії Гергес - 6:4; 1:6; 4:6, повідомляє ukrtennis.com.

Перша зустріч матчу була хвилюючою для обох тенісисток. Обидві відчували тиск відповідальності за результат. Еліна почала матч дещо невпевнено. Хоча суперниця активно їй в цьому допомагала. Світоліна діяла від оборони, майже без контратак. В результаті втратила свою подачу в четвертому геймі (1:3), після чого перейшла до активних дій і все ж взяла сет – 6:4.

У другій і третій партії перевага остаточно перейшла до Юлії Гергес. Світоліна, хоч і тренувалася попередні два тижні на грунті, об'єктивно тільки відкрила земляний сезон і, зрозуміло, просто не могла в першій же зустрічі показати максимальні кондиції. У підсумку - 1:6, 4:6.

Збірна Німеччини повела в матчі - 1:0.

Сьогодні у другому матчі на корт вийдуть Леся Цуренко і чинна перша ракетка світу Анжеліка Кербер.