Харківський "Локомотив" став чемпіоном України з волейболу, повідомляє офіційний сайт ФВУ.

У наднапруженому четвертому матчі фінальної серії харків'яни вдома зуміли дотиснути львівський "Барком-Кажани" в чотирьох партіях (3:1). З таким же рахунком завершилася і вся фінальна золота серія. Харківський клуб виграє золото чемпіонату України в дев'ятий раз поспіль і в 17-й раз в історії.

На старті останнього матчу команди обмінялися досить легкими перемогами: у першому сеті харків'яни дуже багато помилялися при подачі, а в другому — львів'яни грали занадто повільно в атаці, дозволяючи суперникові зробити багато якісних і точних блоків.

А от починаючи з третьої партії напруга зросла в рази. "Кажани" провалили старт третьої партії, відпустивши "Локомотив" у відрив на п'ять очок. У кінцівці сету львів'янам довелося здійснювати неймовірний камбек, щоб врятувати партію, і у них це, в принципі, вийшло — гості перевели гру на більше/менше. Тут вирішальне слово все ж було за "Локомотивом", який взяв третій сет з рахунком 28:26. По партіях - 2:1.

Останній сет ознаменував всю серію: жодній з команд не вдавалося піти у відрив більше, ніж на два очки. "Кажани" вийшли вперед наприкінці матчу, але за рахунку 24:23 не зуміли подати на сет, після чого на подачу вийшов Олег Плотницький. Лідер "Локомотива" в черговий раз взяв ініціативу в свої руки — дві не найприємніші подачі дозволили харків'янам атакувати, і господарі із задоволенням довели гру до переможного кінця.

Побувавши в минулому році на межі зникнення і втративши багатьох гравців, "Локомотив" не вважався фаворитом фінальної серії, але зумів виграти і поквитатися з "Кажанами" за поразки в Кубку і Суперкубку України. Львів'яни знову задовольняються срібними нагородами, які навряд чи радують їх — весь сезон вони перемагали "Локомотив", але у вирішальний момент суперник виявився сильнішим.

Золота серія. Четвертий матч

Локомотив — Кажани 3:1 (22:25, 25:20, 28:26, 26:24)

Рахунок у серії — 3:1