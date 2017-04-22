Збірна України з самбо здобула 21 медаль на молодіжному чемпіонаті Європи у Празі

Збірна України з самбо повернулася з молодіжного чемпіонату Європи, який проходив у Празі. Зі столиці Чехії наші хлопці й дівчата привезли 21 медаль – 3 золоті, 9 срібних і 9 бронзових. Це – третій результат і за якістю, і за кількістю нагород, повідомляє офіційний сайт Федерації самбо України.

Попереду – Росія (24 – 7 – 9) і Білорусь (3 – 11 – 8). Загалом же на п’єдестал піднялися представники 16-ти країн. У турнірі ж взяли участь майже три сотні спортсменів із 23-х держав, що змагалися у чотирьох видах програми: юнаки й дівчата – до 18 років, юніори й юніорки – до 20-ти.

Традиційно найвдаліше виступили наші спортсменки. Саме вони й здобули три «золота». Підтвердила свій статус лідера Катерина Москальова з Дніпропетровщини, яка перемогла в фіналі турніру юніорок у вазі до 72 кг фірмовим больовим прийомом росіянку Тамару Ліщенко. У цій же віковій категорії перемогу святкувала Катерина Саблева (до 48 кг, Івано-Франківська область). А чемпіонкою серед дівчат до 18 років стала Лідія Ващенко (до 56 кг, Житомирська область).

Срібні медалі вибороли: U-18 – Анастасія Безатосна (до 52 кг), Анна Слободянюк (понад 75 кг), Владислава Нецвіт (до 60 кг), Анастасія Жиляєва (до 75 кг); U-20 – Віталій Терентьєв (до 48 кг), Дільшот Халматов (до 57 кг), Данило Шевченко (до 68 кг), Дмитро Стеценко (до 82 кг), Олена Гайдаш (до 56 кг),

«Бронзу» здобули: U-18 – Євген Добровольський (до 48 кг), Назар Шадрін (до 75 кг), Ярослав Давидчук (до 87 кг), Євген Вегера (понад 87), Софіко Багішвілі (до 48 кг), Анна Купіна (до 70 кг), U-20 – Олександр Духневич (до 100 кг), Владислав Березка (понад 100 кг), Вікторія Гапон (до 64 кг).

Поки молоді самбісти виступали на континентальній першості, доросла команда розпочала підготовку до свого чемпіонату Європи, який пройде з 18-го по 22 травня в Мінську. Там розіграють по 27 комплектів нагород: по 9 – у спортивному самбо серед чоловіків і серед жінок, а також у бойовому розділі.