Гандбольна збірна України дізналася суперників у відборі на Євро-2018
19:03, 21 квітня 2017Інше
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Наші гандболістки зіграють в одній групі з чинним чемпіоном Європи збірною Норвегії.
fra2018.ehf-euro.com
У Парижі відбулося жеребкування відбіркового турніру до жіночого чемпіонату Європи з гандболу, повідомляє офіційний сайт змагань.
Збірна України потрапила в групу до чинних чемпіонок Європи Норвегії, а також до Хорватії і Швейцарії.
З групи виходять дві кращі збірні. Також на Євро потрапить і володар кращого третього місця серед семи відбіркових груп.
Фінальний турнір пройде у Франції з 30 листопада по 16 грудня 2018 року.
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