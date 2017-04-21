Гандбольна збірна України дізналася суперників у відборі на Євро-2018

19:03, 21 квітня 2017
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Наші гандболістки зіграють в одній групі з чинним чемпіоном Європи збірною Норвегії.

fra2018.ehf-euro.com

У Парижі відбулося жеребкування відбіркового турніру до жіночого чемпіонату Європи з гандболу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна України потрапила в групу до чинних чемпіонок Європи Норвегії, а також до Хорватії і Швейцарії.

З групи виходять дві кращі збірні. Також на Євро потрапить і володар кращого третього місця серед семи відбіркових груп.

Фінальний турнір пройде у Франції з 30 листопада по 16 грудня 2018 року.

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Теги: #збірна України#чемпіонат Європи#гандбол