Гандбольна збірна України дізналася суперників у відборі на Євро-2018

У Парижі відбулося жеребкування відбіркового турніру до жіночого чемпіонату Європи з гандболу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна України потрапила в групу до чинних чемпіонок Європи Норвегії, а також до Хорватії і Швейцарії.

З групи виходять дві кращі збірні. Також на Євро потрапить і володар кращого третього місця серед семи відбіркових груп.

Фінальний турнір пройде у Франції з 30 листопада по 16 грудня 2018 року.