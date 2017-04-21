Відбулося жеребкування матчу Україна - Німеччина в Кубку Федерації з тенісу
18:42, 21 квітня 2017Інше
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У суботу матч стартує з протистояння українки Еліни Світоліної і німкені Юлії Гергес.
Матч Німеччина - Україна стартує завтра / sapronov-tennis.org
У Штутгарті відбулося жеребкування матчу плей-офф Першої Світової групи Кубка Федерації між збірними Німеччини і України, повідомляє офіційний сайт турніру.
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У неділю в третій грі зустрінуться лідери збірних — Еліна Світоліна і Анжеліка Кербер, потім на корт вийдуть Леся Цуренко і Юлія Гергес.
На п'ятий, парний матч заявлені Надія Кіченок / Ольга Савчук (Україна) — Лаура Зігмунд / Каріна Віттхефт (Німеччина).
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