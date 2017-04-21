Відбулося жеребкування матчу Україна - Німеччина в Кубку Федерації з тенісу

У Штутгарті відбулося жеребкування матчу плей-офф Першої Світової групи Кубка Федерації між збірними Німеччини і України, повідомляє офіційний сайт турніру.

Читайте такожНапередодні матчу у Штутгарті українські тенісистки вийшли у вечірніх вбраннях (фоторепортаж) У п'ятницю першими на корт вийдуть перша ракетка України Еліна Світоліна і Юлія Гергес, потім між собою зіграють Леся Цуренко і лідер збірної Німеччини Анжеліка Кербер.

У неділю в третій грі зустрінуться лідери збірних — Еліна Світоліна і Анжеліка Кербер, потім на корт вийдуть Леся Цуренко і Юлія Гергес.

На п'ятий, парний матч заявлені Надія Кіченок / Ольга Савчук (Україна) — Лаура Зігмунд / Каріна Віттхефт (Німеччина).