Український велогонщик Андрій Гривко дискваліфікований за удар суперника в обличчя

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) відсторонив українського гонщика "Астани" Андрія Гривка на 45 днів за підсумками розгляду інциденту з німцем Марселем Кіттелем під час "Тур Дубай-2017", повідомляє Velogen.

Під час одного з етапів Гривко завдав Кіттелю удар ліктем в обличчя.

Читайте такожУкраїнський велогонщик Гривко знятий з Туру Дубая-2017 за удар суперника ліктемПісля цього "Астана" принесла німцеві вибачення, але вони не були прийняті. Українець пояснив свій вчинок тим, що Кіттель агресивно поводився по відношенню до нього.

Гривко не зможе брати участі в змаганнях з 1 травня по 14 червня.