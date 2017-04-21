Напередодні матчу у Штутгарті українські тенісистки вийшли у вечірніх вбраннях (фоторепортаж)

12:47, 21 квітня 2017
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Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Ольга Савчук і Надія Кіченок точно найкрасивіші.   

Тенісистки збірної України взяли участь в офіційній вечері в Штутгарті / www.ftu.org.ua

22-23 квітня у німецькому Штутгарті жіноча збірна України з тенісу проведе матч з командою Німеччини у рамках Кубка Федерації.

Напередодні відбулася офіційна вечеря за участю гравців і офіційних осіб збірних Німеччини і України, на якій спортсменки продемонстрували вишукані вечірні вбрання.

«Кубок Федерації. Офіційна вечеря відбулася в приміщенні музею «Порше». Наша команда - найкраща! Наші дівчата - найвродливіші!!!», - прокоментували фотографії на сторінці Федерації тенісу України у facebook.

www.ftu.org.ua

Нагадаємо, до складу нашої збірної увійшли 13-я ракетка світу Еліна Світоліна, 43-я в світовому рейтингу Леся Цуренко, Ольга Савчук (№323) та Надія Кіченок (№400).

Команду Німеччини будуть представляти лідер рейтингу WTA Анжеліка Кербер, Лаура Зигмунд (№37), Юлія Гергес (№46) та Каріна Віттхефт (№69).

Офіційна вечеря відбулася у музеї
www.ftu.org.ua
Леся Цуренко / www.ftu.org.ua
Надія Киченок / www.ftu.org.ua

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Теги: #Німеччина#теніс#збірна України#Кубок Федерації