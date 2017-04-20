Волейбольний "Хімік" усьоме поспіль виграв звання чемпіона України
22:03, 20 квітня 2017Інше
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Володарі другого і третього місця визначаться цими вихідними в Южному.
"Хімік" - чемпіон України усьоме поспіль / www.vc.khimik.com.ua
Южненський «Хімік» виграв жіночий чемпіонат України з волейболу.
Флагман жіночого волейболу України забезпечив собі чемпіонське звання за два матчі до завершення першості. У рідних стінах у Южному "Хімік" обіграв вінницький "Білозгар" - 3:0 (25:10, 25:15, 25:19), повідомляє Трибуна.
Таким чином, клуб з Южного усьоме поспіль виграв жіночий чемпіонат України з волейболу. Володарі другого і третього місця визначаться цими вихідними в Южному.
Турнірна таблиця фіналу чотирьох
1. «Хімік» – 4 матчі, 15 очок
2. «Волинь» – 4, 6
3. «Галичанка» – 4, 6
4. «Білозгар» – 4, 3
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