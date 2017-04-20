Волейбольний "Хімік" усьоме поспіль виграв звання чемпіона України

Южненський «Хімік» виграв жіночий чемпіонат України з волейболу.

Флагман жіночого волейболу України забезпечив собі чемпіонське звання за два матчі до завершення першості. У рідних стінах у Южному "Хімік" обіграв вінницький "Білозгар" - 3:0 (25:10, 25:15, 25:19), повідомляє Трибуна.

Таким чином, клуб з Южного усьоме поспіль виграв жіночий чемпіонат України з волейболу. Володарі другого і третього місця визначаться цими вихідними в Южному.

Турнірна таблиця фіналу чотирьох

1. «Хімік» – 4 матчі, 15 очок

2. «Волинь» – 4, 6

3. «Галичанка» – 4, 6

4. «Білозгар» – 4, 3