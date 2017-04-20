Легендарний олімпійський чемпіон Фелпс занудьгував на пенсії та має намір знову перемагати

Легендарний американський плавець Майкл Фелпс не виключає варіант з продовженням кар'єри.

Фелпс оголосив про завершення виступів після тріумфальних для нього Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, де він виграв 5 золотих нагород, довівши загальний рахунок до 23 медалей найвищої проби за кар'єру.

31-річний плавець з Балтімора вже йшов зі спорту, але повернувся заради участі у своїй п'ятій Олімпіаді. Схоже, що найтитулованішого спортсмена планети стали знову відвідувати подібні думки.

«Справжня перевірка відбудеться, якщо я цього літа все ж вирішу вирушити на чемпіонат світу. Може, у мене знову виникне непереборне бажання повернутися? Зараз все по-іншому. У мене було бажання повернутися, коли я вперше пішов на пенсію. Зараз я чекаю, коли мій син, нарешті, запитає мене, чому я більше не плаваю», — наводить слова Фелпса Associated Press.

На рахунку Майкла Фелпса 23 олімпійських золота, 26 золотих нагород чемпіонатів світу та безліч світових рекордів.