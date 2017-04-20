16-річна Дар'я Білодід сенсаційно завоювала для України золото на чемпіонаті Європи з дзюдо

В перший же день чемпіонату континенту з дзюдо у Варшаві збірна України виграла золоту медаль, повідомляє офіційний сайт турніру.

16-річна Дар'я Білодід принесла Україні першу вищу нагороду чемпіонату Європи-2017. Киянка, якій 16 років виповнилося у жовтні 2016-го, не програла на турнірі жодної сутички у ваговій категорії до 48 кг.

Читайте такожВідстороненого голову ДФС Насірова розібрали президентом Федерації дзюдо України (фото)На шляху до фіналу Білодід здолала більш досвідчених росіянку Марію Персідську, сербку Міліцу Ніколіч та угорку Єву Черновєцкі. У вирішальній сутичці юна українка зустрілася з іще однією росіянкою Іриною Долговою. В основний час суперниці не змогли виконати результативні прийоми, і доля золота вирішувалася на golden score. На 17-й секунді Дар'я успішно кинула суперницю і стала чемпіонкою Європи.

Відзначимо, що в цій ваговій категорії виступала ще одна українка Марина Черняк, яка змогла дістатися до сутички за бронзу, але поступилася.

Досить вдалим вийшов дебют на посаді президента Федерації дзюдо України одіозного екс-голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Насіров був обраний президентом федерації дзюдо 17 квітня, а через 3 дні збірна виграла золоту медаль.