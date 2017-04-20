Збірна України з гандболу втратила капітана перед важливими матчами відбору на чемпіонат Європи

З 23 квітня в Конча-Заспі чоловіча збірна України з гандболу розпочне підготовку до матчів відбору на чемпіонат Європи проти команди Чехії.

Вирішальну частину кваліфікації на ЧЄ-2018 українці проведуть без капітана команди Дмитра Дорощука, повідомляє офіційний сайт ФГУ.

Через операцію і відновлення лінійний «Мотора» і збірної України пропустить травневі поєдинки "синьо-жовтих" проти Чехії, а також поєдинки проти Македонії та Ісландії в червні. Про зміни у складі національної команди розповів головний тренер Віталій Андронов.

Читайте такожУкраїнські гандболістки перед матчами відбору на чемпіонат світу зіграють з Білоруссю"Дорощук вибув на кілька місяців, і це ще одна серйозна втрата для нас. Буйненко буде на зборах, але в нього ще триває відновлення і він не зможе грати весь матч. У нас випав центр оборони, однак перемагати все одно потрібно", - зазначив Андронов.

Також, за словами наставника збірної України, проти чехів через травму не зіграє воротар ZTR Антон Дерев'янкін. Замість нього на збір у Конча-Заспу викликаний інший голкіпер клубу Олександр Попов. Крім того, зі складу віце-чемпіонів України в збірну довикликаний напівсередній Максим Стрельников.

Поєдинки зі збірною Чехії, яка на даний момент є лідером групи, відбудуться 3 травня в Сумах (початок о 19.00) і 6 травня у чеському Зліні.

Склад збірної України на підготовчі збори

* Воротарі: Олександр Попов (ZTR"), Вадим Бражник, Ігор Чуприна (обидва «Татран», Словаччина) Антон Терехов (ЗНТУ-ЗАС).

* Крайні ліві: Захар Денисов («Мотор»), Євген Жук («Мотор»).

* Крайні праві: Андрій Акименко (ZTR), Артем Козакевич («Мотор»).

* Ліві півзахисники: Станіслав Жуков («Мотор»), В'ячеслав Садовой («Егер», Угорщина), Ігор Гурин (ЦСКА), Леонід Михайлютенко (ЗНТУ-ЗАС), Максим Стрельников (ZTR).

* Праві півзахисники: Роман Чичикало («Vaci KSE», Угорщина), Євген Буйненко («Мотор»), Максим Бегаль (Туреччина).

* Розігруючі: Олександр Тільте (ZTR), Олександр Южбабенко (Radovan Yibo SK, Туреччина Туреччина), Геннадій Кучер (Словаччина).

* Лінійні: Роман Северин (ZTR), Олександр Шевельов («Мотор»).