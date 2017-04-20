Серена Вільямс, яка заявила про вагітність, має намір повернутися на тенісний корт в 2018 році
За спеціальним правилом WTA за американкою буде закріплений титул першої ракетки світу на 12 місяців.
Найсильніша тенісистка сучасності Серена Вільямс, яка раніше оголосила про свою вагітність, після пологів хоче продовжити кар'єру і може навіть залишитися першою ракеткою планети.
Серена Вільямс і її наречений Алексіс Оганян орієнтовно через 4 місяці стануть батьками. Хоча американка ще не робила офіційних заяв з приводу своєї кар'єри, очевидно, що у неї є два сценарії – припинення кар'єри і спроба повернутися на колишній рівень після пологів або завершення кар'єри заради свого первістка і спокійного сімейного життя.
Публіцист Келлі Буш Новак, яка тісно спілкується з Сереною, в коментарі Reuters підкреслила, що Вільямс має намір пропустити залишок 2017 року, але повернеться на корт вже в наступному році.
Більше того, наступного тижня Серена поверне собі першу сходинку світового рейтингу і може залишитися на ній до народження дитини за спеціальним рейтинговим правилом WTA. Тенісистка залишиться першою ракеткою світу, якщо повернеться на корт в найближчі 12 місяців після пологів.
Серена Вільямс - чотириразова олімпійська чемпіонка в особистому та парному розряді. Американка отримала 23 перемоги на турнірах Великого шолому, що є кращим показником у Відкритій ері (починаючи з 1968 року).