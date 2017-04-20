Серена Вільямс, яка заявила про вагітність, має намір повернутися на тенісний корт в 2018 році

Найсильніша тенісистка сучасності Серена Вільямс, яка раніше оголосила про свою вагітність, після пологів хоче продовжити кар'єру і може навіть залишитися першою ракеткою планети.

Серена Вільямс і її наречений Алексіс Оганян орієнтовно через 4 місяці стануть батьками. Хоча американка ще не робила офіційних заяв з приводу своєї кар'єри, очевидно, що у неї є два сценарії – припинення кар'єри і спроба повернутися на колишній рівень після пологів або завершення кар'єри заради свого первістка і спокійного сімейного життя.

Публіцист Келлі Буш Новак, яка тісно спілкується з Сереною, в коментарі Reuters підкреслила, що Вільямс має намір пропустити залишок 2017 року, але повернеться на корт вже в наступному році.

Більше того, наступного тижня Серена поверне собі першу сходинку світового рейтингу і може залишитися на ній до народження дитини за спеціальним рейтинговим правилом WTA. Тенісистка залишиться першою ракеткою світу, якщо повернеться на корт в найближчі 12 місяців після пологів.

Серена Вільямс - чотириразова олімпійська чемпіонка в особистому та парному розряді. Американка отримала 23 перемоги на турнірах Великого шолому, що є кращим показником у Відкритій ері (починаючи з 1968 року).