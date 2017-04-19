Легендарна тенісистка Серена Вільямс оголосила про свою вагітність

Найкраща і найбільш титулована тенісистка світу американка Серена Вільямс оголосила про свою вагітність.

Про це у середу, 19 квітня, з посиланням на Snapchat спортсменки повідомив Sports Illustrated.

35-річна Вільямс виклала на своїй сторінці в Snapchat фотографію з кругленьким животиком і підписом «20 тижнів».

У грудні 2016 року спортсменка повідомила про заручини з американським інтернет-підприємцем Алексісом Оганяном. Її наречений — один із засновників Reddit.

Востаннє американка грала в офіційних турнірах в січні, здобувши перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open). З наступного тижня вона повернеться на першу сходинку в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), яку в даний момент займає німкеня Анжеліка Кербер.

Серена Вільямс - чотириразова олімпійська чемпіонка в жіночому одиночному і парному розрядах. Загалом на її рахунку 38 перемог в турнірах Великого шолому, за кількістю титулів на цих турнірах в одиночному розряді (23) вона посідає друге місце в історії жіночого тенісу і поступається тільки Маргарет Сміт-Корт (24).