Четверо українських тенісистів зіграють в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції
Другий турнір сезону серії "Великого шолома" стартує в Парижі 28 травня.
Організатори другого турніру року серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату Франції - оприлюднили список гравців, які будуть представлені в основній сітці і кваліфікації змагання, повідомляє livetennis.it
На кортах "Ролан Гаррос" в основному турнірі виступлять чотири представника України.
У жіночому одиночному турнірі з першого кола розпочне виступи Еліна Світоліна, яка єдиною з українок потрапляє в посів. Також в основній сітці зіграють Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.
Катерина Козлова стартує у кваліфікації.
У чоловічому одиночному турнірі Україну в основній сітці точно представить Олександр Долгополов.
Сергій Стаховський та Ілля Марченко стартують у кваліфікації.
"Ролан Гаррос"-2017 пройде з 28 травня по 11 червня.