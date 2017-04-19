Четверо українських тенісистів зіграють в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції

Організатори другого турніру року серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату Франції - оприлюднили список гравців, які будуть представлені в основній сітці і кваліфікації змагання, повідомляє livetennis.it

На кортах "Ролан Гаррос" в основному турнірі виступлять чотири представника України.

У жіночому одиночному турнірі з першого кола розпочне виступи Еліна Світоліна, яка єдиною з українок потрапляє в посів. Також в основній сітці зіграють Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

Катерина Козлова стартує у кваліфікації.

У чоловічому одиночному турнірі Україну в основній сітці точно представить Олександр Долгополов.

Сергій Стаховський та Ілля Марченко стартують у кваліфікації.

"Ролан Гаррос"-2017 пройде з 28 травня по 11 червня.