Капітан жіночої збірної Німеччини з тенісу: "Світоліна стане гравцем топ-8"

Капітан жіночої збірної Німеччини в Кубку Федерації з тенісу Барбара Ріттнер поділилася своєю думкою про збірну України і особливо відзначила Еліну Світоліну напередодні матчу FedCup Німеччина - Україна, повідомляє офіційний сайт Федерації тенісу Німеччини.

- Еліна Світоліна, вона безсумнівно тенісистка топ-рівня. На корті вона нічого не віддає своїм суперницям, фізично дуже сильна, і в майбутньому гарантовано опиниться серед вісімки найсильніших. Світоліна контролює гру, не дає тобі атакувати на будь-якому покритті, - зазначила Ріттнер.

- Леся Цуренко - ще одна дуже досвідчена учасниця Кубку Федерації, яка також вигравала турніри. Ви можете не мати у своєму складі гравця, який вразив би німецьку публіку, але збірна України - надзвичайно небезпечна, - додала капітан збірної Німеччини.

Говорячи про свою команду, Ріттнер підкреслила: "Звичайно, мене особливо радує, що в команду повертається Анжелік Кербер. Відразу ж після матчу на Гаваях вона запевнила мене, що зможе зіграти в наступному матчі. Вона з нетерпінням чекає участі в Кубку Федерації і для нас це сильна підтримка у протистоянні з Україною. Лаура Зігемунд нарешті повернулася в свою форму після кількох важких місяців. Вона зокрема дуже мотивована, оскільки виступає у себе вдома, в Штутгарті, на тій самій арені, де змогла пробитися у фінал турніру Прем'єр минулого року. З приводу Юлії Гергес, то вона в цьому сезоні грає стабільніше, ніж в минулому. Вона на шляху до топ-тридцятки світового рейтингу. Враховуючи її досвід, як в одиночному, так і парному розрядах, для нашої команди вона є надзвичайно важливим гравцем. Каріна Віттхефт провела зовсім небагато часу на корті в свій парній зустрічі під час дебюту за збірну на Гаваях. Але вона фантастичний командний гравець і нам завжди приємно виступати разом з нею".

Як повідомляв УНІАН, матч плей-офф Світової групи Кубка Федерації відбудеться 22-23 квітня в Штуттгарті на Porsche-Arena.