Чеська тенісистка Квітова відновилася після жорстокого нападу і готова виступити на Ролан Гаррос

Чеська тенісистка Петра Квітова збирається виступити на турнірі Ролан Гаррос в Парижі. Змагання стануть першими для чешки після жахливого інциденту в грудні минулого року, коли на спортсменку було скоєно напад.

Читайте такожПограбована чеська тенісистка Квітова перенесла операцію і не зможе навантажувати руку 3 місяці"Сподіваюся, моя новина порадує. Моє ім'я з'явиться в списку учасників Ролан Гаррос. Я рада, що процес відновлення пройшов досить швидко, і я з нетерпінням очікую можливості виступити на одному з моїх улюблених заходів", - зазначила Петра Квітова. Її слова передає Eurosport.

У грудні 2016 року тенісистка у себе вдома зазнала нападу зловмисника, в результаті чого отримала важке поранення лівої руки. Вона перенесла операцію і не виходила на корт з тих пір.